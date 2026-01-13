李大統領「日本との協力は何より重要」　奈良で高市首相と会談

【奈良聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は13日午後、奈良市で高市早苗首相との会談に入った。

李大統領は会談の冒頭、「複雑で混乱している国際秩序の中で韓日の協力関係はいつにも増して、何よりも重要だ」として、「辛い過去の経験も抱えているが、国交が正常化されてから還暦、すなわち60年が過ぎた。新たな60年を始めるという点で今回の会談は格別な意味を持つ」と述べた。

また、「戦後、韓国と日本は目覚ましい成長と発展を成し遂げたが、その過程で韓国は日本に、日本は韓国にとって大きな力となったことは否定できない事実」と表明。「（両国関係には）困難で不便な部分もあるが、便利で良い側面も混在している」とし、「良い点をさらに発掘して育て、不便で悪いことを適切に管理して最小化し、より良い未来に向けて手を固く握り合って進めば、より良い未来を確実につくれる」と強調した。

そのうえで、「総理と私が手を携え、また日本国民と韓国国民が力を合わせ、韓国と日本の新たな未来に向けて共に歩んでいくことを望む」と述べた。

会談が開催された奈良県については、「この地域が古代の朝鮮半島と日本の文化交流の中心だったようだ」とし、「韓日の交流と協力が重要なこの時期に（奈良で）会談を行うのは格別な意味（がある）」と述べた。