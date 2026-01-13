李大統領　高市首相と「サプライズ」ドラム演奏

【奈良聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が13日、奈良市で開いた首脳会談の直後に即興のドラム演奏を披露した。非公開の歓談の場で、日本側が韓国側に事前に伝えずに準備した「サプライズイベント」だったと青瓦台（大統領府）のキム・ナムジュン報道官が伝えた。

高市首相は学生時代、ヘビーメタルバンドでドラムを担当していたことで知られる。

両首脳は日本側が用意した青色の衣装を着用。ドラム2台の前にそれぞれ座り、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」や韓国人気グループBTS（防弾少年団）のヒット曲「Dynamite」に合わせて演奏した。高市首相が李大統領にドラムの手ほどきをする「即席レッスン」を行ったという。

両首脳は演奏後、互いのドラムスティックにサインして交換した。

キム報道官によると、李大統領は「生涯のロマンを成し遂げた。幼いころからドラムを演奏するのが願いだった」と語ったという。キム氏は「両首脳の呼吸と親密感を象徴的に示すために日本側が用意したプログラム」だとして、「特別な文化交流の場になった」と伝えた。