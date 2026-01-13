金与正氏　南北関係改善は「実現不可能な妄想」＝無人機巡り謝罪要求

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の妹、金与正（キム・ヨジョン）党副部長は談話を出し、韓国との関係改善は「実現不可能な妄想にすぎない」として、韓国の無人機の北朝鮮侵入について謝罪と再発防止措置を求めた。朝鮮中央通信が13日報じた。

金与正氏は11日に自身が出した談話に対し、韓国統一部が「意思疎通と緊張緩和の余地がある」と評したことについて、「情けないこと極まりない」として、「ソウルが工夫する『朝韓（南北）関係改善』という希望を膨らませたさまざまな夢は、すべて実現不可能な妄想」だとこき下ろした。また「朝韓関係の現実は絶対に変わることはない」と断言した。

統一部は同氏の11日の談話以降、北朝鮮が新たな反応を示していないのは、韓国政府の対応を見極めるためとの見方を示し、「政府の対応によって南北間の緊張緩和と意思疎通の余地がある」としていた。

金与正氏はまた、韓国無人機の領空侵犯について「主権を侵害する重大な挑発行為」だとして、「敵でなければできないこと」と批判。謝罪と再発防止を求め、「挑発が繰り返されるときには耐え難い代価を払うことになる」と警告した。