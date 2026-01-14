韓国の25年失業率　2.8％で横ばい＝就業者数19.3万人増

【世宗聯合ニュース】韓国の国家データ処が14日に発表した雇用動向によると、2025年通年の平均失業率は前年と同じ2.8％だった。失業者数は前年比7000人増の83万人だった。就業者数は前年比19万3000人増の2876万9000人で、増加幅は2年連続で10万人台にとどまった。

年間の就業者増加数は19年の30万1000人から新型コロナウイルスの流行が拡大した20年に21万8000人に減少したが、21年には36万9000人と増加に転じた。22年は81万6000人増加し、増加幅は2000年（88万2000人）以来22年ぶりの高水準を記録。その後は23年に32万7000人、24年に15万9000人と減少傾向を示し、昨年は小幅増加したものの20万人台には届かなかった。

業種別の就業者は建設業（12万5000人減）、農林漁業（10万7000人減）、製造業（7万3000人減）などで大幅に減少したが、保健業・社会福祉サービス業(23万7000人増)、専門科学・技術サービス業(5万4000人増)、金融・保険業(4万4000人増)などで増加した。

年代別にみると、20代で17万人、40代で5万人、50代で2万6000人それぞれ減少した。一方、60歳以上は34万5000人、30代は10万2000人それぞれ増加した。

15歳以上の就業率は62.9％で、前年比0.2ポイント上昇した。経済協力開発機構（OECD）との比較基準となる15～64歳の就業率も同0.3ポイント上がった69.8％だった。

昨年12月の失業率は4.1％で、前年同月比0.3ポイント悪化した。就業者数は16万8000人増の2820万9000人で、増加幅は昨年8月（16万6000人）以来の低水準となった。