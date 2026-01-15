今日の歴史（1月15日）

1905年：米ワシントン・ポスト紙が日本の朝鮮半島侵略を暴露する李承晩（イ・スンマン）氏のインタビュー記事を掲載

1946年：国軍の前身、国防警備隊を創設

1974年：張俊河（チャン・ジュンハ）氏と白基玩（ペク・ギワン）氏を緊急措置第1号違反の疑いで初逮捕 ※朴正煕（パク・チョンヒ）大統領が取った緊急措置第1号は憲法を否定したり誹謗（ひぼう）したりすることを禁じる内容を含み、民主化運動を弾圧する手段として使われた

1976年：朴正熙大統領が慶尚北道・迎日湾で石油が発見されたと発表

1981年：民主正義党（民正党）旗揚げ

1987年：キム・マンチョルさん一家11人が咸鏡北道の清津港から北朝鮮を脱出（2月8日に韓国入り）

1990年：アルジェリアと国交樹立で合意

1991年：板門店で第2回南北体育会談を開催

2003年：大法院（最高裁）が盧武鉉（ノ・ムヒョン）候補が勝利した大統領選挙の当選無効訴訟に関し、全国80カ所の開票区の再確認を決定

2009年：北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記が三男・正恩（ジョンウン）氏を後継者に指名したことが明らかに

2025年：独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処」が内乱などの疑いで尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領を拘束 ※現職大統領が拘束されるのは憲政史上初めてだった