高市首相が李在明大統領に見せた「90度のお辞儀」に中国メディア「日本が欲しいものを得ようとするときに取る態度」

中国の国営メディアが、韓日首脳会談で日本の高市早苗首相が韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に対して腰を90度曲げてお辞儀をしている場面に注目した。

【写真】韓国国旗に一礼する高市首相

中国国営の英字紙「グローバル・タイムス」は13日、「高市首相、李在明大統領を『90度のお辞儀』で歓迎（Takaichi welcomes Lee Jae-myung with 90-degree bow）」というタイトルの記事を通して韓日首脳会談のニュースを報じつつ「両首脳は和気あいあいとした雰囲気を見せたが、中国の一部の専門家たちは、両首脳の観点に食い違いが現れたと分析した」と伝えた。

同メディアが注目したのは、高市首相が13日午後、奈良県内のホテルの入り口で李大統領を迎えている場面だった。日本の首相が、来日した外国首脳の宿舎を自ら訪問して迎接するのは異例だ。

だが同メディアは、両首脳の対面を低く評価した。高市首相が韓日関係について「新たな次元」に跳躍することを希望すると表明した一方、李大統領は「マイナス要因を適切に管理しよう」と発言したとし「両首脳の観点の差を示すもの」と伝えた。

同メディアは、高市首相が李大統領に対し腰を90度曲げてお辞儀をした事実を伝えつつ「日本が韓国から欲しいものを得ようとするときに取る態度と表現」だとする韓国側のオンラインコメントも紹介した。

同メディアは「両首脳の発言の差は、日本が歴史的負担を最小限に抑えて戦略的・経済的協力に集中しようとする一方、韓国は歴史と領土の問題など構造的脅威を深刻に認識し、両国関係の退歩を防ぐことにプライオリティーを置いていることを示す」「これは、両国関係の基盤がどれほど脆弱（ぜいじゃく）で、戦略的合意が不足しているかを示している。両国の協力は限られた範囲にとどまり、真の戦略的シナジー（相乗作用）を創出することはできないだろう」と伝えた。

中国国際問題研究院の項昊宇特別招聘（しょうへい）研究員は、グローバル・タイムスのインタビューで「高市首相が韓国をてこにして、日本の地政学的・戦略的突破口を整備しようと試みている」としつつ「一方、李大統領が強調した『管理』は、李在明政権の防御的かつ実用的な戦略を反映している。これは韓日関係の不安定な基盤と相互信頼の深刻な不在をあらわにするもの」と指摘した。

また、項研究員は「李大統領が歴訪の日程で『中国が先、日本は後』という順序を選んだのは象徴的な意味を持つ」とし「これは韓国外交の計算において、過去の政権によって傷つけられた中国との戦略的相互信頼の回復が最優先課題であることを示唆している」と評した。

黒竜江省社会科学院北東アジア研究所の笪志剛所長は「（日帝強占期における）強制労働、慰安婦、領土問題、日本国内の歴史修正主義の傾向など、どれ一つ取っても韓国社会において強い反発を引き起こしかねない」「両国関係は『改善－退歩－再改善』の悪循環に極めて脆弱で、真の安定的発展を遂げるのは困難」とした。

中国は、高市首相の「台湾有事介入」示唆発言で日本との対立を抱える中、韓日首脳の対面が韓日密着につながるのではないかと神経をとがらせている様子だ。

キム・ミョンイル記者