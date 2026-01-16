BTS新譜タイトルは「ARIRANG」　グループのルーツと内面を表現

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループBTS（防弾少年団）は16日午前0時、ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」で、3月20日に発売される5枚目フルアルバムのタイトルは「ARIRANG（アリラン）」だと発表した。

所属事務所のビッグヒットミュージックは、韓国を代表する民謡である「アリラン」はメンバーが新譜で表現しようとする情緒を象徴的に表した言葉だとして、韓国から出発したグループのアイデンティーや心の中にある懐かしさ、深い愛を盛り込んだアルバムだと説明した。

また、BTSは久々の活動再開を控えるなかで自然とグループのルーツ、出発点、そして内面の物語に注目したとし、新譜は懐かしさや深い愛という普遍的な感情をテーマとし、世界の人々から幅広く共感を得ることが期待されると明らかにした。

2022年6月にリリースされたアンソロジーアルバム「Proof」以来3年9カ月ぶりとなる今回のアルバムには、全14曲が収録される。

BTSはアルバムの発売に合わせ、4月9日にソウル郊外の高陽総合運動場で開催する公演を皮切りに大規模なワールドツアーを開始する。K-POPアーティストとしては史上最多となる34都市・79公演が予定されており、コンサートへの没入感を高める360度ステージが導入される。