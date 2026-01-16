李大統領支持率　58％に小幅下落＝中国・日本歴訪も上昇につながらず

【ソウル聯合ニュース】世論調査会社の韓国ギャラップが16日に発表した調査結果によると、李在明（イ・ジェミョン）大統領の職務遂行について「うまくやっている」と答えた人は58％で、前週に比べ2ポイント下落した。「うまくできていない」と回答した人は32％で、１ポイント下がった。

調査は13～15日に全国の18歳以上の1000人を対象に実施された。

李大統領の職務遂行を肯定的に評価した理由としては「外交」（36％）が最も多く、「経済・国民生活」（12％）、「意思疎通」（10％）、「全般的によくやっている」（7％）などが続いた。

職務遂行を否定的に評価した理由は「経済・国民生活」（26％）、「全般的によくやっていない」（9％）、「親中政策」（8％）、「道徳性の問題・本人の裁判回避」（6％）などが挙げられた。

李大統領の中国国賓訪問と日本訪問は、肯定的に評価した理由の中で「外交」の割合を高めたものの支持率の上昇にはつながらなかったと、韓国ギャラップは分析した。

政党支持率は革新系与党「共に民主党」が4ポイント下がった41％、保守系最大野党「国民の力」は２ポイント下がった24％だった。

「祖国革新党」は4％、「改革新党」は2％、「進歩党」は１％。支持政党を持たない無党派層は26％だった。