20代男性2人組が深夜に公園でボーガン発射、散歩中50代女性のすぐそばにズブリ　／清州

【NEWSIS】深夜に道を歩いていた女性周辺にボーガンを撃った疑いのある20代の男が警察での聴取で「木に向けた撃ったが外れた」と主張した。

【写真】散歩していた女性のすぐそばに飛んだボーガンの矢

忠清北道清州清原警察署は14日、特殊暴行容疑で在宅のまま立件した2人の男AとB（いずれも20代）を出頭させ聴取を行った。同警察署が15日に明らかにした。

Aらは今月7日午後11時40分ごろ、清州市の青少年広場を散歩していた50代の女性周辺にボーガンで矢を放った疑いがある。

職場の同僚という二人は酒を飲んだ後、広場周辺に止めてあったBの車のトランクからボーガンを取り出して撃ったという。ボーガンと矢はBがネット通販で購入した。

警察によると、Bが撃った矢はおよそ4－5メートル離れた木に当たった。しかし、Aが撃った矢は約70メートル飛び女性がいた近くの花壇に突き刺さったようだ。

警察の聴取で二人は「好奇心から近くの木を狙って撃ったが、外れてしまった」「あの時に女性が広場にいたことは全く知らなかった」という趣旨の陳述を行ったという。

警察は二人が酒に酔った状態で車を運転し帰宅したとして、飲酒運転の疑いもあるとにらんでおり、ウィドマーク法により当時の血中アルコール濃度を調べる予定だ。

ソ・ジュヨン記者