誕生日パーティー中に水素風船が爆発　／ウズベキスタン

ウズベキスタンで誕生日パーティー中に水素風船が爆発する事故が発生した。

英デーリーメールなどが11日に報じた。それによると今月6日にウズベキスタン中部ブハラの飲食店で、ある女性の誕生日パーティー中にこの事故が起こったという。当時現場には家族や知人らが女性の誕生日を祝うためケーキや爆竹、風船などを手にサプライズパーティーを準備していた。

女性がケーキを受け取り喜んでいた時、一人の男性が爆竹を手渡したところ、その火花が風船に触れ爆発が起こった。大きな爆発音と共に風船が破裂し、一瞬で炎が上がった。

幸い炎はすぐ消え現場にいた人たちにけがなどはなく、ただちに外に非難した。女性は「あまりに一瞬の出来事で自分がどのように（炎から）逃れたか分からない」「誰もけがせず被害も発生しなかったのは幸いだ」と語ったという。

水素風船は空中に浮くのでパーティーなどでたびたび使用されるが、可燃性が高くわずかの火花に触れるだけで一瞬で発火する恐れがあるため、火災の原因になることがある。昨年11月にもインドで同様の事故が起こった。結婚式の際に水素ガスが注入された風船を手に新郎新婦が式場に入ったところ、風船が爆発して2人はやけどを負った。2018年にはやはりインドで10代のある少女の誕生日パーティー中に火花が散って風船が爆発し、少女は両腕に深刻なやけどを負った。

チェ・ヘスン記者