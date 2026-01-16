ソファーの上で「ボンッ！」　飼い犬がリチウムイオン電池にかみ付き出火　／カナダ

【NEWSIS】カナダで、リチウムイオン電池が入っているスキー手袋に飼い犬がかみ付いて火災が発生した。米メディア「ピープル」が8日（現地時間）に報道した。

【写真】飼い犬がかみついた電熱グローブから炎

報道によると、カナダ・オンタリオ州オタワ郊外のある住宅で小規模な火災が発生したとのことだ。この火災は、バッテリーが内蔵されているスキー手袋にこの家の飼い犬がかみ付いて発生したことが調査で分かった。

オタワ消防当局によると、警備会社と近隣住民の通報を受けて出動した消防隊員たちは、住宅1階で煙と炎を確認したという。飼い犬は火災現場から救助され、大きなケガはなかったとのことだ。火災は約10分で鎮火した。

消防当局が交流サイト（SNS）公式アカウントで公開した防犯カメラ映像には、飼い犬がソファーの上で手袋にかみ付いてバッテリーが損傷し、煙が発生した後に火がつく様子が写っていた。煙が出ると、飼い犬は手袋を落として慌ててその場を離れ、部屋に入っていった。

消防当局は、この火災により成人1人と子ども1人が臨時の居住先に移動し、消防隊員は高圧送風機を使って室内の煙と有害ガスを除去したとしている。

消防当局関係者は「リチウムイオン電池が損傷した場合、火災につながる恐れがある。バッテリー使用製品はペットや子どもの手が届かないところに保管し、膨らんだり過熱したりするなど異常の兆候があった場合は直ちに使用を中止しなければならない」と呼びかけている。

キム・ヘギョン記者