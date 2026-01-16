尹錫悦前大統領に懲役5年　初の判決＝地裁「警護を私兵化」

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領（65）による2024年12月の「非常戒厳」宣言を巡り、自身の拘束を妨害した特殊公務執行妨害などの罪に問われた尹被告の判決公判が16日、ソウル中央地裁で開かれ、地裁は懲役5年（求刑懲役10年）を言い渡した。同被告が抱えている8件の裁判のうち、判決が言い渡されるのは初めて。

地裁は尹被告が大統領罷免前の昨年1月、大統領警護処に指示し、捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」による自身の拘束令状の執行を妨害した罪や、非常戒厳の宣言前に閣議に出席できなかった閣僚に対し憲法で定められた戒厳審議・議決権を侵害した罪を認めた。虚偽の戒厳宣言文を事後に作成し、後に破棄したことも有罪と判断した。

ただ、非常戒厳に関する虚偽事実が盛り込まれた文書を海外メディアに送るよう指示したことは無罪とした。

地裁は「被告は警護処を利用し、自身に対する捜査機関の適法な令状執行を阻止したり証拠隠滅を試みたりした」として、「私的な利益のため、警護処所属の公務員を事実上私兵化した」と指摘した。

また、「犯行に至った経緯、具体的な犯行内容などから見て、罪質が極めて悪い」とし、「それにもかかわらず、被告人は納得し難い弁明に終始し、過ちを反省する態度を全く示していない」と述べた。そのうえで、「大統領だった被告人の犯行によって損なわれた法治主義を正す必要性がある点などを加味すると、罪責に相応する厳重な処罰が必要だ」と断じた。

一方、尹被告の内乱首謀罪の裁判の判決公判は2月19日に開かれる。内乱事件を捜査した特別検察官は今月13日の論告求刑公判で尹被告に死刑を求刑した。