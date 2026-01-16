韓国　きょうのニュース（1月16日）

◇尹錫悦前大統領に初の判決 自らの拘束妨害などで懲役5年

韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領（65）による2024年12月の「非常戒厳」宣言を巡り、自身の拘束を妨害した特殊公務執行妨害などの罪に問われた尹被告の判決公判が16日、ソウル中央地裁で開かれ、地裁は懲役5年（求刑懲役10年）を言い渡した。同被告が抱えている複数の裁判のうち、判決が言い渡されるのは初めて。今回の裁判で尹被告は大統領罷免前の昨年1月、大統領警護処に指示し、捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」による自身の拘束令状の執行を妨害した罪のほか、非常戒厳の宣言前に閣議に出席できなかった閣僚9人に対し憲法で定められた戒厳審議・議決権を侵害した罪、虚偽の戒厳宣言文を事後に作成し、後に破棄した罪などに問われた。

◇李大統領が与野党執行部と昼食会 最大野党は欠席

李在明（イ・ジェミョン）大統領は16日、与野党の執行部メンバーらを青瓦台（大統領府）に招き昼食会を開いた。与党「共に民主党」のほか、野党「祖国革新党」「進歩党」「改革新党」「基本所得党」「社会民主党」が出席したが、野党第1党の「国民の力」は参加しなかった。

◇ソウル都心でバスが歩道に突っ込む 負傷13人うち2人重傷

ソウル都心の西大門駅交差点で16日午後1時25分ごろ、市バスが歩道に突っ込む事故があった。事故により、13人が負傷し、このうち2人は重傷という。警察によると、運転手からアルコールは検出されなかった。

◇ソウル・江南のバラック街で火災 約180人が被災

ソウルの江南区に残るバラック街、九龍地区で16日午前5時ごろ火災が発生し、約6時間半後に鎮圧された。消防当局が発表した。現在完全な鎮火に向け残火の確認を進めている。空き家から出火したとの通報を受けて出動した消防当局は、同地区で暮らす258人を避難させた。現時点で人的被害は確認されていないものの、約180人が被災した。近隣の中学校に避難した被災者は、今後、江南区内のホテルに移動するという。

◇韓国有価証券市場の時価総額 4千兆ウォンの大台突破

韓国総合株価指数（KOSPI）を算出する有価証券市場の時価総額が16日午前11時9分時点で4009兆9455億ウォン（約431兆円）となり、取引時間中に初めて4000兆ウォンを超えた。2025年10月15日の終値が3000兆ウォンを超えてから約3カ月での4000兆ウォン突破となった。1980年1月4日の市場全体の時価総額を基準値（100ポイント）とするKOSPIは連日、過去最高を更新している。