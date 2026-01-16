尹前大統領　公務執行妨害罪で懲役5年の一審判決に不服＝控訴へ

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は16日、特殊公務執行妨害罪などに問われた韓国前大統領、尹錫悦（ユン・ソクヨル）被告（65）に対し、懲役5年（求刑・懲役10年）を言い渡した。尹被告は2024年12月の「非常戒厳」宣言を巡る捜査の中で、当局による自身の拘束令状執行を妨害したとして同罪などに問われていた。尹被告の弁護団は同日、判決を不服として控訴すると表明した。

地裁は判決で令状執行の妨害などは有罪と認めたが、職権乱用権利行使妨害罪や虚偽作成公文書行使罪など一部は無罪とした。

尹被告は判決後、報道陣に対し、「今回の判決は大統領の憲法上の権限行使と刑事責任の境界を過度に単純化した決定だ」とし、控訴する意向を示した。

尹被告の弁護団は「この事件の被告人は個人としての尹錫悦である以前に国家元首だったが、その地位と責任、憲政秩序上の特殊性を全て排除して刑事責任を問う方式は法治の完成とはみなし難い」と主張した。

また「この論理が維持されれば今後、すべての大統領が危機状況で決断を下すことができず、統治行為がいつでも事後的に犯罪として再構成されてしまう」と危機感を示した。

そのうえで、「地裁は事実について判断したというよりも特別検察官の一方的な主張を全て受け入れた」とし、「証拠調査を通じて明らかになった部分を全て無視した判決であり、納得できない」と強調した。

ソウル高裁に設置される「内乱専担裁判部」が控訴審を担当することについては、違憲性が強いと判断した場合には「出廷拒否」も辞さない構えを示した。

内乱事件を捜査した特別検察官側も「判決文を分析し裁判所の量刑や一部無罪の理由を精密に検討する予定」とするコメントを出し、控訴する方針を明らかにした。