「ソウル最後のバラック街」九竜村で大規模火災、鎮火に8時間半…約190人が家失う

▲TV朝鮮の報道画面より
　【TV朝鮮】（アンカー）

　「ソウル最後のバラック街」と呼ばれているソウル市江南区開浦洞の九竜地区で今日（16日）未明、火事が発生しました。バラック住宅の建材などは燃えやすいため、火は恐ろしい勢いで広がり、200人近い住民が家を失いました。イ・ナラ記者がお伝えします。

　（記者リポート）

　真っ暗な空が真っ赤な炎と白い煙で覆われました。

　「あっちの後ろの方に行ってください。危ないですよ」

　消防士たちがしきりに放水していますが、骨組みだけが残った家はむなしく焼けていきました。

　今日の早朝5時ごろ、ソウル市江南区開浦洞の九竜地区で火事が発生しました。

　（チョン・ヘチョンさん　／九竜地区の住民）

　「火柱が立ったんです。（炎が）燃え上がって路地の方に来ました。手おけで水をかけてみたけど、ダメだった」

　消防当局は火災発生から10分で対応第1段階を発令し、午前9時ごろ対応第2段階に引き上げました。

　しかし、バラック住宅は保温用の綿やビニール、合板など燃えやすい建材で建てられている上、各住宅に設置されているガスボンベが爆発し、消火活動は困難を極めました。

　狭い路地に住宅が密接して建っているため、消防車の進入も制限されました。

　（チョン・グァンフン・ソウル江南消防署消防行政課長）

　「ビニールハウスや合板などが多すぎて、消火活動に困難な点がありました」

　火は8時間半後の午後1時半ごろ完全に消し止められ、人命被害はありませんでした。

　しかし、190人が家を失い、被災者となりました。

　（パク・チョンスさん　／九竜地区の住民）

　「家の中が焼けて何もない。30年以上住んでいた家が…」

　消防当局はある古物商の建物が火元と見て、正確な火災原因を調査中です。TV朝鮮、イ・ナラがお伝えしました。

（2026年1月16日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）

