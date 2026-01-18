現代自「アバンテ」　米累計販売台数が400万台超＝34年で快挙

【ソウル聯合ニュース】韓国・現代自動車の中小型セダン「アバンテ（米国名エラントラ）」の米国での累計販売台数が400万台を突破したことが18日までに分かった。韓国の車では初の記録であり、多目的スポーツ車（SUV）が主流の米国市場でセダンとしては前例のない快挙を成し遂げたと評価される。

現代自動車によると、アバンテは現地で1991年に販売を開始してから昨年12月までの34年間で、累計401万661台が売れた。

販売開始14年後の2005年に100万台超、13年に200万台超、18年に300万台超を達成した。

アバンテは34年間、年間平均10万台以上の販売台数を記録し、米市場で現代自動車の戦略車として活躍を続けてきた。

とりわけ、22年からは米で販売される同社セダンの5割以上を占めている。米国で売られる同社セダン2台のうち、1台はアバンテということになる。

同車が米国で根強い人気を誇るのは、さまざまなラインアップに加え、高い価格競争力がある。

アバンテはガソリンモデルだけでなく、ハイブリッド（HV）や高性能モデル「N」などを販売している。

また、米市場での価格は競合車種のトヨタ「カローラ」やホンダ「シビック」より、価格競争力が高いと評価されている。

現代自動車の関係者は「米市場での人気を維持するため、商品性を引き続き発展させていく」と話した。