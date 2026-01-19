［韓流］BTSが3月にソウル・光化門で公演か　事務所が開催許可申請

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が活動を再開する3月にソウル中心部の光化門一帯で公演を開催する見通しであることが19日、分かった。

BTSの所属事務所、ビッグヒットミュージックを傘下に置く総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）は3月末にBTSが出演するK-POP公演を開催するため、先ごろ国家遺産庁に光化門や朝鮮王朝時代の王宮・景福宮などの使用許可を申請した。

公演名は仮称「K-ヘリテージとK-POP融合公演」で、公演開催場所として景福宮（勤政殿、興礼門）、光化門と光化門の月台（塀を含む）、崇礼門（南大門）などの使用許可申請を行った。

同庁の文化遺産委員会は20日に使用許可について審議する。

HYBE関係者は聯合ニュースの取材に対し「現在、（光化門一帯での公演を）論議中だ」とし、場所や日時などが決まり次第、正式に発表する予定だと説明した。

BTSは3月20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースし、活動を再開する。アルバムには韓国から出発したグループというBTSのアイデンティティーと心の中にある懐かしさや深い愛を盛り込んだ。

BTSは2020年に景福宮の勤政殿と慶会楼でパフォーマンスを披露したことがある。その模様は米ＮＢＣテレビのトーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」で放送された。