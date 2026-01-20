韓国に対する外国人好感度　82％で過去最高に＝日本急上昇

【ソウル聯合ニュース】韓国の文化体育観光部が20日発表した「2025年度大韓民国国家イメージ調査」の結果によると、韓国に対する外国人の好感度は前年比3.3ポイント上昇した82.3%で、2018年の調査開始以来最も高かった。

外国人の韓国に対する好感度は18年が78.7%、19年が76.7%、20年が78.1%、21年が80.5%、22年が79.3%、23年が77.5%、24年が79.0%だった。

国・地域別ではアラブ首長国連邦（UAE）が94.8%で最も高く、エジプト（94.0%）、フィリピン（91.4%）、トルコ（90.2%）、インド（89.0%）、南アフリカ（88.8%）と続いた。

なかでも英国とタイで好感度が大きく上昇し、英国は9.2ポイント上昇した87.4％、タイは9.4ポイント上昇した86.2％を記録。英国は欧州で唯一、平均以上の好感度となった。

比較的低い水準で推移している中国と日本からの好感度も前年比で上昇し、中国は3.6%ポイント上昇した62.8%、日本は5.4ポイント上昇した42.2%だった。文化体育観光部は、18年には20.0%にとどまっていた日本が40%を超える好感度を示した点に注目すべきだと指摘した。

好感度に肯定的影響を及ぼした要因としては文化コンテンツ（45.2%）が最も多く、フィリピン（69.3%）、日本（64.4%）、インドネシア（59.5%）、ベトナム（58.4%）などアジア地域で文化コンテンツの影響が大きいことが分かった。K-POPやドラマ、映画など多様な文化コンテンツが韓国の文化的影響力を広げ、国のイメージを高めることにも寄与したと分析される。

このほか、現代生活文化（31.9%）、製品・ブランド（28.7%）、経済水準（21.2%）などが好感度に肯定的な影響を及ぼしたことが確認された。韓国に対する好感度が全般的に高い中東・アフリカ地域では、文化的要因と共に経済的要因が好感度を高めることに寄与したといえる。

外国人が韓国文化に触れる経路としては、動画配信プラットフォームが64.4%で最も多かった。続いてSNS（56.6%）、インターネットサイト（46.7%）、テレビ・ラジオ放送（32.8%）の順だった。動画配信プラットフォームとしてはユーチューブ（77.4%）、ネットフリックス（65.1%）、アマゾンプライム（27.8%）などが主に利用されていた。SNSはインスタグラム（63.7%）、ティックトック（56.2%）、フェイスブック（53.6%）の使用率が高かった。

韓国に留学中の学生や海外メディアの記者など、韓国の情報への関与度が高い約70人を対象にしたインタビューでは、尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による2024年12月の「非常戒厳」宣言などに対する「韓国民主主義システムの回復弾力性」を肯定的に評価する回答が多かった。対象者らは、25年の1年間は政治的懸案が表面的には不安定に見えたが、本質的にはアジア民主主義の躍動性を証明するきっかけになったと評価した。

今回の調査は、昨年10月1～31日に韓国を含む26カ国・地域の満16歳以上の1万3000人（各国500人ずつ）を対象にオンライン方式で行われた。ただし、外国人の韓国に対する好感度の調査では韓国人500人の調査結果を除いた。

文化体育観光部の孔炯植（コン・ヒョンシク）国民疎通室長は「今回の調査結果を通じて、世界の人々の韓国に対する高い好感度と韓国文化、韓国コンテンツの影響力を実感することができた」とし、「専門家による討論会などで調査結果をより深く分析し、多様な分野で活用できるよう支援する」と述べた。