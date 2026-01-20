韓国で最も利用された音楽アプリ　「YouTubeミュージック」＝月平均980万人　

【ソウル聯合ニュース】韓国人が2025年に最も多く利用した音楽ストリーミングアプリは「YouTube Music（ユーチューブミュージック）」で、月平均利用者数は1000万人に迫ったことが、20日分かった。

アプリなどの分析サービスを提供するワイズアップ・リテールが2025年の1年間、韓国人スマートフォンユーザー（アンドロイド・iOS）を対象に行った調査の結果、最も多く利用されたのはユーチューブミュージックで、月平均利用者数は980万人を記録した。

続いて「メロン」が634万人、「スポティファイ」が385万人、「ジニーミュージック」が257万人、「フロー」が173万人、「サウンドクラウド」が117万人、「ネイバーバイブ」が81万人だった。

昨年11月に利用した人が12月にも同じアプリを利用した割合は、スポティファイが82.3％で最も多く、メロンとジニーミュージックがそれぞれ81.4％、ネイバーバイブが80.0％、サウンドクラウドが75.2％、フローが74.5％、ユーチューブミュージックが74.0％だった。

昨年12月の再利用率はいずれのアプリも前年同月比で増加したが、なかでもスポティファイは14.6ポイント急増した。

今回の調査では、スマートフォンメーカーが提供するアプリは対象から除外された。