BLACKPINKが東京ドーム公演　3日間で16.5万人動員

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）が16～18日の3日間行ったワールドツアー「DEADLINE」の東京ドーム公演で、観客16万5000人を動員した。所属事務所YGエンターテインメントが20日伝えた。

BLACKPINKが東京ドームでコンサートを開くのは2019年、23年に続き３度目。

３日間の公演は全席完売した。初日には東京タワーや神戸ポートタワーなど4カ所のタワーがBLACKPINKを象徴するピンクにライトアップされた。

コンサートはヒット曲「Kill This Love」「Pink Venom」で幕を明け、デビュー曲「WHISTLE」から昨年7月リリースの「JUMP」まで、グループの軌跡をたどるステージでファンを熱狂させた。メンバーたちは「3日間、本当にエネルギーをもらいました」としてファンに感謝を伝えた。

24～26日には香港のカイタックスタジアムで公演し、ワールドツアーのフィナーレを飾る。ツアーは昨年7月にソウル郊外・高陽総合運動場でスタートし、16都市で計33公演を行った。

来月27日にはサードミニアルバム「DEADLINE」のリリースを控える。BLACKPINKがアルバムをリリースするのは、2022年9月の2枚目フルアルバム「BORN PINK」以来3年5カ月ぶりとなる。