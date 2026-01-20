FIFAランキング　韓国は22位維持

【ソウル聯合ニュース】国際サッカー連盟（FIFA）が20日（日本時間）発表した男子の最新の世界ランキングによると、韓国は前回（昨年12月）から順位に変動はなく、22位を維持した。

韓国は昨年10月から22位を保っている。前回発表以降、年齢制限のない代表チーム同士で争う国際Aマッチを行っていないためポイントの変動もなかった。

アジア勢では日本が前回から一つ順位を下げたものの19位でトップ。次いでイラン（20位）、韓国、オーストラリア（27位）の順だった。

ワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグで韓国と対戦するメキシコは一つ順位を下げて16位、南アフリカ共和国は一つ上げて60位となった。

上位陣の順位には大きな変化はなく、スペインが1位を守った。2〜7位もアルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダの順で変わらなかった。

一方、モロッコで開催されたアフリカ選手権の結果が反映され、アフリカ勢の順位が大きく動いた。大会を制したセネガルは、前回から７ランク上げて歴代最高の12位（従来17位）に浮上した。準優勝のモロッコも順位を三つ上げ、歴代最高の8位となった。モロッコのトップ10入りは1998年4月（10位）以来。