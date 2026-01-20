25年のEV新規登録台数が前年比50%増　中国製テスラが人気＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国自動車モビリティー産業協会（KAMA）が20日発表した報告書によると、2025年に新たに国内で登録された電気自動車（EV）は前年比50.1%増の22万177台だった。需要低迷などで2年続いたマイナス成長から脱した。

EV市場における輸入車の割合は、中国で生産された米テスラ「モデルY」のヒットにより、国産車とほぼ並ぶ水準まで上昇した。

昨年の新車登録台数に占めるEVの割合は13.1%で、初めて2桁を記録した。

KAMAは背景として、政府による補助金などの政策支援や、激しい販売促進競争、相次ぐ新型モデルの投入などを挙げた。

メーカー別では起亜が6万609台（27.5%）で首位。テスラが5万9893台（27.2%）、現代自動車が5万5461台（25.2%）と続いた。KGモビリティーは8914台（4.0%）、BMWは7729台（3.5%）、中国・比亜迪（BYD）は7278台（3.3%）だった。

モデル別では、テスラのモデルYが前年比169.2%増の5万397台と圧倒的な1位となった。中国で生産されるモデルYの改良モデル「ジュニパー」が相対的に手頃な価格で爆発的な人気を集めた。