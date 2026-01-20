［韓流］BTS　3月に光化門広場で公演開催か＝今週にも決定

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が3月にソウル・光化門一帯で活動再開を知らせる見通しだ。

国家遺産庁の文化遺産委員会は20日午後、BTSの所属事務所、ビッグヒットミュージックを傘下に置く総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）が申請した朝鮮王朝時代の王宮・景福宮と崇礼門（南大門）の場所使用許可と撮影許可の案件を審議し、条件付きで可決した。

同庁は「今後、小委員会を構成し、（HYBE側が申請した）詳細内容について文化遺産に及ぼす影響などを検討すること」を条件として示した。

BTSは景福宮と景福宮の正門の光化門で、活動再開を告げる映像の事前撮影が可能になった。撮影は、景福宮の休業日（毎週火曜日）などを考慮して行われるとみられる。申請内容に基づき夜間には建築物に映像を投影する「メディアファサード」のイベントを光化門の塀や崇礼門の城郭を使って実施することも可能だ。

BTSは3月20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースする。2022年6月にアンソロジーアルバム「Proof」を発売してから3年9カ月ぶりのアルバムとなる。

BTSは活動再開に合わせて光化門広場での公演を準備している。

HYBEは先ごろ、ソウル市に光化門広場の使用申請書を提出し、国家遺産庁には景福宮と光化門、崇礼門一帯の場所使用および撮影許可を要請した。「ARIRANG」の発売日の3月20日、または週末の同21～22日に公演を開催する案を検討中だ。

ソウル市などによると、HYBE側は光化門広場使用を申請しながら、3月21日午後に観客約1万8000人規模の公演を開催したいとの意向を伝えたという。また、ソウル市庁前のソウル広場で約3万人規模のイベントを開催すると申請した。

これまで光化門広場では複数の歌手が招かれて公演する文化イベントが開催されたことはあったが、特定の歌手またはグループの単独公演が開催されたことはない。

ソウルを代表する名所での開催だけに、韓国の魅力を世界にアピールする絶好の機会となりそうだ。

HYBE側は国家遺産庁に提出した申請資料で、「グローバルオンライン動画サービス（OTT）プラットフォームを通じて、世界190カ国・地域、3億人の加入者に生中継される予定だ」と説明した。さらに、ワールドカップや五輪に類似した規模のグローバル生中継イベントになり得るとし、5000万人以上の視聴者が韓国の文化遺産や現代文化に触れることになるだろうと予想した。

光化門広場の使用許可と公演実施の可否は早ければ今週、遅くとも来週ごろに決まる見通しだ。

ソウル市は諮問団の審議を開き、公演を許可するかどうかを決定する予定だ。ただ、公演の許可を得るには人出の集中による事故を防止するための安全管理計画を備えなければならない。