李大統領が新年会見　「成長戦略の大転換、韓国の地図を改めて描く挑戦」

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は21日、青瓦台（大統領府）迎賓館で新年記者会見を開き、「世界秩序が巨大な転換の渦に巻き込まれている今、韓国もまた過去の成功の公式に安住し、埋もれれば悪循環のくびきに縛られることになるだろう」とし、成長戦略の大転換が必要だと強調した。

李大統領は「一時はわれわれをリードした多くの国々も成功の公式に安住し、低成長のわなにはまった。私が（1日に発表した）新年あいさつで成長のパラダイムを変えなければならないと申し上げた理由もここにある」と述べた。

また、新たな成長戦略の原則となる5大基調として「地方主導の成長、機会と果実（成果）を均等に分かち合う全員の成長、安全を基盤とする持続可能な成長、文化がけん引する魅力的な成長、平和が支える安定的な成長という五つの大転換の道が韓国の大きな飛躍を導く近道になる」と提案した。

さらに、このような大転換は地方や中小ベンチャー企業のみを優遇するという意味ではないとして、国政運営の優先順位を全般的に再調整することだと説明。「政府が持つ資源と力を完全に再配置し、韓国の成長地図を改めて描くという野心にあふれた挑戦」と力を込めた。