李大統領　南北関係「統一後回しにしても平和共存目指す」＝米国の役割を強調

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は21日、青瓦台（大統領府）迎賓館で新年記者会見を開き、南北関係の改善戦略について、蓄積した不信と敵対意識があまりに大きいとして「今は統一はおろか、戦争をしないだけで幸いだが、それ（統一）は少し後回しにしても平和的共存が可能な状況で最大限できることをしていく」と述べた。

李大統領は「南北関係の戦略は単純ながらも確実だ」とし、「確固たる防衛力と抑止力を確保し、その上で威嚇するのではなく対話し、意思疎通し、協議し、尊重し、共存共栄の道を作っていくということ」と説明した。

また、米国の役割が非常に重要だとして「トランプ米大統領は独特な方ではあるが、それが朝鮮半島問題の解決に大きく役立つ」との見方を示した。

北朝鮮の核問題については、非核化が理想的ではあるが、北朝鮮が核を放棄する見込みは薄いとして「それが厳然たる現実」と強調した。

また、現実を無視した戦略により核兵器が増え続け、大陸間弾道ミサイル（ICBM）の技術も改善されていると指摘。現実は認めるが理想をあきらめない「実用的なアプローチ」を図ると表明した。

李大統領は「これ以上核物質を生産せず、海外に搬出されないようにし、ICBM技術を開発しないようにすることも利益（になる）」とし、核開発の中止に向けた現実的な交渉を行い、次の段階として核軍縮を実現し、長期的に非核化を目指す方針を示した。