韓国空軍機が那覇基地で給油へ　空自と交流行事も＝前回は日本側が拒否

【ソウル聯合ニュース】韓国空軍は21日、特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」がサウジアラビアで開催される国際防衛展示会に参加するため、日本で給油支援を受けると発表した。

ブラックイーグルスは28日に北部の江原道にある原州基地を出発し、沖縄の那覇基地で給油支援を受ける。航空自衛隊の特殊飛行チーム「ブルーインパルス」との交流行事も実施する。

日本は昨年11月、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイで開催された航空ショーに参加する予定だったブラックイーグルスに給油を支援する計画だったが、支援対象機のうちT50Bが独島周辺で訓練を行ったことを理由に給油支援を拒否した。韓国側は日本で開かれた「自衛隊音楽まつり」や共同捜索・救助訓練への参加を見送った。

今回はブラックイーグルスへの給油支援に関する協議が円満に行われたという。先月26日に韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官と小泉進次郎防衛相が電話協議を行った後、議論が進められ、今月5日に日本経由と領空通過のための文書が発送された。

両国首脳が相互往来する「シャトル外交」が本格化するなど両国関係が改善したのに加え、中国と対立する日本が韓国との防衛協力に積極的になっているとの見方が出ている。安氏が今月末に日本を訪問し、小泉氏と会談する案も調整されている。

今回で3回目を迎えるサウジアラビアの国際防衛展示会は中東最大規模の防衛展示会で、2月8～12日に開かれる。ブラックイーグルスは9日から毎日、計24の機動飛行を披露する。韓国空軍は9機のT50B（予備機1機含む）や4機の輸送機C130、将兵約120人を派遣する。