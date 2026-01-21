韓国前首相に求刑超えの懲役23年　法廷で身柄拘束＝非常戒厳は「内乱」

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領による2024年12月の「非常戒厳」宣言を巡り、内乱首謀ほう助罪などに問われた前首相、韓悳洙（ハン・ドクス）被告に対し、ソウル中央地裁は21日、求刑（懲役15年）を大幅に超える懲役23年の判決を言い渡した。韓被告は法廷で身柄を拘束された。非常戒厳が「内乱」にあたるかどうかに関する初の司法判断となった。

地裁は非常戒厳宣言を内乱と認めたうえで、「被告は間接的ではあるが、民主的正当性とそれに対する責任を付与された首相として憲法と法律を順守し、憲法を守るためにあらゆる努力を傾けなければならない義務を負うにもかかわらず、義務と責任に背いて内乱に加担することを選んだ」と指摘した。

また首相として内乱の真実を明らかにするなど正当な責任を負うことなく、自らの保身のために非常戒厳の関連文書を隠匿するとともに、非常戒厳宣言が適法な手順でなされたように見せるため虚偽の公文書を作成・破棄したほか、憲法裁判所で偽証したと批判した。

地裁は判決を言い渡した後、証拠隠滅の恐れがあるとして韓被告の身柄を拘束することを決めた。韓国の首相経験者が法廷で拘束されたのは憲政史上初めて。

韓被告は、首相として大統領の恣意的な権限乱用をけん制する義務があるにもかかわらず、違法な非常戒厳の宣言を阻止せずほう助した罪で昨年8月に在宅起訴された。

また、戒厳宣言文の法律的欠陥を補完するため戒厳後に作成された宣言文に署名し、後に破棄した罪や、憲法裁判所での尹前大統領の弾劾審判に証人として出廷し「戒厳宣言文について知らなかった」と偽証した罪にも問われた。