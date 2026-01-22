BTS　ソウル・光化門広場での公演を市が条件付き許可

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市は22日、3月に光化門広場で予定されている人気グループBTS（防弾少年団）の公演「BTS 2026 Comeback Show @ Seoul」について、条件付きで場所の使用を許可することを決めたと発表した。

同市は、所属事務所などが提出した安全管理計画が審議を通過することを前提に、出演者と観客の退場時間の重複防止、交通渋滞を最小限に抑えることなど内容が補完され次第正式に許可する予定だ。

公演当日は多数の観客が光化門広場などに集まると予想され、安全管理計画を綿密に検討し、警察や区など関係機関と協力して観客の安全を確保する計画だ。

また、宿泊料金のつり上げなどの不正行為に対する現場点検も徹底的に実施する。

BTSは3月20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースし、活動を再開する。これを記念し、ソウルの各地でK-POPと韓流コンテンツを融合したさまざまなプログラムが展開される予定だ。

ソウル市の金昌珪（キム・チャンギュ）均衡発展本部長は「ソウルの魅力と美しさを十分に感じられるイベントや体験を豊富に用意し、光化門広場がK-POPの聖地となる機会にしたい」と述べた。