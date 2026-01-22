韓国　きょうのニュース（1月22日）

◇元法相の野党代表 与党の合併提案に「国民の意志に従い決める」

韓国革新系野党「祖国革新党」の曺国（チョ・グク）代表は22日、全羅北道・全州の党本部で開かれた会議で、前日に与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表に会い、合併の提案を受けたことを明らかにした。曺氏は「李在明（イ・ジェミョン）政権の成功と政権再創出という目標に同意する」としつつも、「国民の心と意志が指す方向に従って議論し、決定する」と述べるにとどめた。鄭氏はこの日、国会で緊急記者会見を開き、祖国革新党に対し合併を提案した。祖国革新党は法務部長官を務めた曺氏が2024年に立ち上げた。曺氏は子どもの不正入学に絡む業務妨害罪などで懲役２年の実刑判決が確定し、同年末から服役していたが、25年８月に特別赦免（恩赦）され、同11月に党代表に選出された。

◇カンボジアで検挙 韓国人詐欺組織員73人を強制送還へ

カンボジアを拠点に詐欺や脅迫などを繰り返した疑いで、現地で検挙された犯罪グループの韓国人メンバー73人が22日、韓国に強制送還される。青瓦台（大統領府）の姜由楨（カン・ユジョン）報道官が明らかにした。被疑者らは詐欺や脅迫により、韓国人869人から計約486億ウォン（約52億円）を奪ったとされる。姜氏は、今回の被疑者の送還は過去最大規模だとし、韓国とカンボジアの警察官が合同で勤務する「コリア専担班」、情報機関の国家情報院、現地警察などの捜査チームが長期間追跡した末の成果だと説明した。

◇野党代表が8日間のハンスト終了 病院に搬送

国会で15日からハンガーストライキを行っていた最大野党「国民の力」の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表が、8日目となった22日、ハンストを終了した。張氏は救急車で病院に搬送された。張氏は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が政治家らに金品を提供した疑惑や、与党「共に民主党」の公認候補選びに絡む違法献金疑惑について捜査する特別検察官の設置を受け入れるよう与党に求めてハンストを行っていた。

◇尹前大統領の一審判決に特別検察が控訴 公務執行妨害罪で懲役5年

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の「非常戒厳」宣言を巡る内乱事件を捜査した特別検察官チームは、尹被告に自身の拘束を妨害した特殊公務執行妨害罪などで懲役5年を言い渡した一審判決を不服として控訴した。裁判所は、尹被告が昨年1月3日と15日に捜査機関「高位公職者犯罪捜査処」による自身の拘束を阻止しようとした行為は捜査機関の正当な令状執行を妨げるものであり、違法だとして、容疑の大半を有罪と認めた。判決を受け、尹被告側も19日に控訴した。

◇ジャイアンツ李政厚 ロス空港で一時拘束

米大リーグ、ジャイアンツの韓国人外野手、李政厚（イ・ジョンフ）が21日（現地時間）、米ロサンゼルス国際空港で一時拘束された後、解放されたことが分かった。CBSニュースなどの米メディアによると、李は同日に仁川国際空港を出発し、ロサンゼルスに到着したが、入国に必要な一部書類を韓国に置いてきたことが明らかになり、空港で一時足止めされた。その後、球団や地元サンフランシスコ選出の民主党のナンシー・ペロシ下院議員などの働きかけにより、約1時間後に解放された。

◇韓国総合株価指数 取引中に史上初5000突破＝一時5019台に

22日の韓国株式市場で、総合株価指数（KOSPI）は取引時間中に史上初めて5000の大台を突破したが、その後値を下げ、4950台で取引を終えた。KOSPIはこの日、前日比77.13ポイント（1.57％）高の4987.06で寄り付いた後、さらに上昇。取引時間中として初めて5000の大台を超え、一時は5019.54まで値を上げた。その後は利益確定売りに押され、前日比42.60ポイント（0.87％）高の4952.53で取引を終えた。