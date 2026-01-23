記事入力 : 2026/01/23 09:05

「KPOPガールズ！」　米アカデミー賞で2部門にノミネート

【ロサンゼルス聯合ニュース】米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは22日（現地時間）、第98回アカデミー賞の候補作を発表し、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」が長編アニメーション賞、同作の劇中歌「Golden」が歌曲賞にノミネートされた。

　長編アニメ賞では「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」と「ズートピア2」「星つなぎのエリオ」「アメリと雨の物語」「Arco（原題）」の5作品が候補入りした。

　11日に開催された米ゴールデン・グローブ賞の授賞式では「KPOPガールズ！」が「ズートピア2」と「星つなぎのエリオ」を抑えてアニメ映画賞と主題歌賞の2冠に輝き、オスカー獲得にも期待がかかる。

　「Golden」はゴールデン・グローブ賞をはじめ今年の主要授賞式を席巻しており、受賞の可能性も十分にありそうだ。

　一方、国際長編映画賞のショートリスト（ノミネート前の候補リスト）15作品に選出された韓国のパク・チャヌク監督の映画「しあわせな選択」はノミネートを逃した。

　授賞式は3月15日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される。

