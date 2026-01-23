BTS公演に便乗の「ぼったくり」防げ　韓国・釜山市が対策会議

【釜山聯合ニュース】韓国南部の釜山市は23日、同市で6月12、13の両日に開かれる人気グループBTS（防弾少年団）のワールドツアー公演を控え、宿泊施設などでのぼったくりを防ぐために官民合同対策会議を開いたと伝えた。

前日に開かれた会議には市の担当部署と海雲台区、水営区など七つの自治区、釜山観光公社、宿泊・外食・消費者関連団体が出席し、合理的な価格秩序を確立するための方策を検討した。

また、ぼったくり料金に対する制裁に制度的な限界がある中で、市が取り得る対応策を模索した。

特別対策として、今後開催される大型イベントでは大学寮、付帯施設、青少年修練施設などの公共宿泊施設の臨時開放を推進する。

さらに、市が指定する「親切価格」の施設、店舗に対する支援を拡大。公演開催までに宿泊施設の新規指定も大幅に増やす。

官民合同の価格安定化キャンペーンなどを通じ、事業者の自浄努力とともにぼったくりの申告があった宿泊施設に対する即時点検と改善措置を行う。

釜山市は今月16日から、市のホームページ（https://www.busan.go.kr/jpn/bsnews01/1715984）で「ぼったくりQR被害申告」を受け付けている。