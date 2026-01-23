［韓流］ロゼ「APT.」と「KPOPガールズ！」楽曲　英音楽授賞式にノミネート

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BLACKPINK（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「APT.」と米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（OST）収録曲「Golden」が、英音楽授賞式ブリット・アワードのインターナショナルソング部門にノミネートされた。主催者側が22日（現地時間）、発表した。

「Golden」を歌った歌手兼作曲家のEJAE（イジェ）、オードリー・ヌナ、レイ・アミは、作品中に登場するK―POPアイドルグループ、HUNTR/X（ハントリックス）としてインターナショナルグループ部門の候補に選ばれた。

1977年に始まったブリット・アワードは、英国レコード産業協会が主催する権威ある授賞式だ。今年の授賞式は来月28日に開催される。

インターナショナルグループ部門にはBTS（防弾少年団）が2021年と22年、BLACKPINKが23年にノミネートされたが、いずれも受賞を逃した。

24年には韓国出身のDJ兼プロデューサー、ペギー・グーがインターナショナルソング部門の候補に選ばれたが、受賞はかなわなかった。