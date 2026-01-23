「家にベッドは1台」　一卵性双生児の兄弟と共同生活中の女性（24）が話題に　／タイ　

【NEWSIS】タイから「双子の兄弟が一人の女性と同時に交際している」というニュースが伝えられた。

「カーウ・ソット」紙などタイ現地メディアが20日（現地時間）に報じたところによると、タイのナコンパノム県に暮らす女性ファー（Fah）さん（24）は最近、ソーシャルメディアに載せた動画を通して、一卵性双生児の兄弟シン（Sing）さん、スア（Suea）さんとポリアモリー（関係者全員の同意を得て複数のパートナーと交際すること。多者恋愛）の関係で共同生活を送っている様子を公開した。

【写真】共同生活中の3人

ファーさんは6カ月前、大学卒業前に双子の兄弟からアプローチされ、話し合った末に交際を始めた。

現在、3人はファーさんの職場近くで一緒に暮らしている。両家の家族は皆3人の関係を知っていて、反対もないという。

家計を管理するのはファーさんの役目で、双子の兄弟はトラクターやショベルカーの運転などで稼いだ収入の全額をファーさんに任せることで合意した。

インターネットユーザーの間で話題になった「ベッド」の問題について、ファーさんは「最初から3人で一台のベッドを使ってきた」とし「特定のルールを決めておくより、お互いのスケジュールや個人的な状況を考慮してコミュニケーションを取っている」と説明した。

さらに「双子の兄弟の間に嫉妬は全くない」と付け加えた。

家族計画については「もし妊娠した場合、DNA検査を行って生物学的父親を確認して、出生証明書に正確な名前を記載する」としつつ「ただし、子には二人とも『お父さん』と呼ばせる」と語った。

動画を見たインターネットユーザーたちは、相反する反応を見せた。

「両親や親類も知っていて、彼らの生き方なのだから、それでいいと思う」という人がいる一方、「こういう趣向は本当に理解し難い。見たくない」という意見もあった。

「これはコンテンツなのかリアルなのか分からない」「AI（人工知能）なのか」と、動画の真偽について尋ねるインターネットユーザーに、ファーさんは「私はAIの使い方を知らない。この関係は本物」と答えた。

「この関係は個人的な選択であって、誰にも被害を及ぼさない」とファーさん。「オンラインの批判にはあまり神経を使わず、支持する声にだけ集中している」と語った。

キム・スビン記者