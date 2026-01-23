BTSニューアルバム　予約400万枚突破＝自己最多更新

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループBTS（防弾少年団）のニューアルバム「ARIRANG」の予約枚数が、16日から22日までの1週間で406万枚を記録した。所属事務所のビッグヒットミュージックが23日、発表した。

所属事務所によると、BTSのアルバムのうち最多販売枚数を記録した4枚目フルアルバム「MAP OF THE SOUL:7」の1週間の予約枚数342万枚を上回り、最多記録を更新した。同アルバムの累計販売枚数は500万枚を超えている。

3月20日に発売される「ARIRANG」は、22年6月リリースのアンソロジーアルバム「Proof」以来3年9カ月ぶりとなるアルバムだ。今作にはグループのアイデンティティーや懐かしさ、深い愛という普遍的な感情をテーマにした全14曲が収録される。

アルバム発売を記念してワールドツアーも開催される。4月9、11、12日のソウル郊外・高陽総合運動場での公演は全席完売し、米タンパとスタンフォードで開かれる公演はそれぞれ追加公演が決まった。

これに先立ち、BTSは3月21日にソウルの光化門広場で公演を行う見通しだ。ソウル市はビッグヒットミュージックを傘下に置く総合エンターテインメント企業、HYBE（ハイブ）が申請した場所使用許可について、今月22日に条件付きで許可することを決定した。