今日の歴史（1月24日）

1916年：戸口（世帯数と人口）調査規定を公布

1920年：大韓民国臨時政府が布告第1号を発表し、国民に独立戦争参加を呼び掛け

1930年：独立運動家の金佐鎮（キム・ジャジン）が、北満州の山市駅付近で元部下の朴尚実（パク・サンシル）により射殺

1939年：朝鮮総督府が小学校の教科書を全面改訂

1948年：朝鮮王朝時代の医学書「東医宝鑑」の木版が全州で見つかる

1963年：韓国と北朝鮮のオリンピック委員会代表が、東京五輪での統一チーム構成に向けスイスで初会談

1970年：自由党と新民党が統合

1998年：中国東北部で栄えた古代国家「渤海」と日本との間の航路をいかだで調査していた韓国探査隊員4人が日本近海を漂流中に死亡

2011年：韓国籍を取得した外国人数が10万人を突破

2019年：徴用被害者の損害賠償訴訟に不当に介入したなどとして、検察が梁承泰（ヤン・スンテ）前大法院長（最高裁長官）を逮捕 ※梁氏は朴槿恵（パク・クネ）政権の意向を受け、日本による植民地時代に徴用された被害者らが日本企業を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の大法院（最高裁）判決を遅らせたなどとして逮捕された。大法院長経験者が逮捕されたのは初めて