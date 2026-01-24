1週間肌に悪いものばかり食べ続けた「肌年齢31歳」韓国皮膚科医、実験結果が話題に

皮膚科の専門医が、「肌に良くないので食べないように」と常に患者に言っていた食べ物をあえて一週間食べ続けた結果、わずか7日で肌年齢が5歳老化したことが分かった。

皮膚科専門医のイ・スンジュ医師は15日、自身のユーチューブチャンネル「ピチンナム イ・スンジュ」で「皮膚科の医師があえて7日間、肌に悪いことをし続けて起きたこと」と題する動画を公開した。イ・スンジュ医師はまず「皮膚科の医師が一週間、本人が『食べちゃダメ』と言ってきた食べ物ばかり食べたら、肌がどう変化するのかについて、撮影してみようと思います」と実験の趣旨を説明した。

イ医師は一週間にわたり、砂糖が大量に入った食べ物、精製された炭水化物（製造過程で食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素が取り除かれた炭水化物）、乳製品、脂っこいインスタント食品など、常に診察室で患者に「食べないように」と言っていた食べ物ばかり集中的に摂取した。初日からカステラや甘いお菓子、低脂肪牛乳を飲み、空腹の状態で甘いコーヒーを飲んだ。その後もお菓子や甘い飲み物、甘いカフェラテ、ハンバーガーセット、ピザ、トッポッキ、即席ラーメン、フライドポテト、炭酸飲料など、高糖質・高脂肪の食べ物ばかり食べ続けた。さらに、サムギョプサル（豚バラ肉の焼き肉）と酒まで加わった。

開始から数日後、体と皮膚はすぐに反応した。顔がむくみ、疲労感が激しくなったという。皮脂の分泌が目に見えて増え、米粒のようなニキビや炎症性のトラブルが起き始めた。もともとあったアトピー性皮膚炎も悪化し、脚にはかゆみや炎症反応が出始めた。特に、お酒を飲んだ後は「アルコールによるヒスタミン反応でかゆみがひどくなった」という。イ医師は「実は肌の状態も悪化したが、体調もとても悪くなり、体が異様に疲れている。お腹の調子もずっと悪い」と話した。

実験期間中、イ医師は甘い飲み物と夜食を摂取し続け、最後にはダルゴナラテ（カルメ焼きをトッピングしたカフェラテ）など高糖質のドリンクまで飲んで実験を終えた。イ医師は「途中で何度も肌にトラブルが起きたので、肌年齢がかなり老化したのではないか」と結果を予想した。

測定結果は予想通り悪かった。皮膚を診断する機器で確認した結果、実験前は31歳レベルだったイ医師の肌年齢は「36歳」と診断され、一週間で5歳老化した。肌タイプも、混合肌から「脂性肌」に変わり、紫外線撮影では鼻の周りを中心に皮脂量の増加と毛根状態の悪化がはっきりと確認された。

イ医師は「この結果を患者さんたちに必ず見せたい」として「日頃から食べ物に気を付けるよう言ってきたけど、それが正しかったことが分かった」と話した。さらに「わずか1週間こういう食生活を続けただけで、肌がこんなに変化した。食習慣に注意するだけでも肌の状態は十分に改善できる」と強調した。

チョン・アイム記者