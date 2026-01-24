大韓航空・アシアナも…韓国の航空会社5社、機内でのモバイルバッテリー使用禁止へ

韓進グループ所属の航空会社5社（大韓航空、アシアナ航空、ジンエアー、エアプサン、エアソウル）では今月26日から国内線・国際線の全ての航空便でモバイルバッテリーの使用を全面的に禁止する。機内におけるバッテリー火災事故を防止するための措置だ。ただし、モバイルバッテリーを機内に持ち込むことは可能だ。

【写真】モバイルバッテリーが発火 金海空港で発生したLCCエアプサン機火災

国内外の航空各社では最近、モバイルバッテリーの機内使用禁止が広がっている。昨年10月にイースター航空が韓国では初めて機内におけるモバイルバッテリーの使用を禁止し、チェジュ航空も今月22日から使用を禁止した。海外でもドイツのルフトハンザドイツ航空やアラブ首長国連邦（UAE）のエミレーツ航空などがすでに機内でのモバイルバッテリー使用を禁止している。

ただし、韓進グループ5社を含め、ほとんどの航空会社ではモバイルバッテリーの機内持ち込みを許可している。機内持ち込み規定に基づき、モバイルバッテリーの容量や数量の制限を順守し、搭乗前に絶縁テープをモバイルバッテリー端子に貼ったり、ビニールパックまたは個別のポーチに一つずつ保管したりして、短絡（ショート）防止措置を取らなければならない。航空会社では、飛行中における携帯電話など電子機器の充電について、各座席に設置されている機内エンターテインメント・システムのUSBポートや座席下段の電源コンセントを利用するよう勧めている。

イ・ジョング記者