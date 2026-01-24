記事入力 : 2026/01/24 11:15

大韓航空・アシアナも…韓国の航空会社5社、機内でのモバイルバッテリー使用禁止へ

今月26日からすべての国内線・国際線で

▲韓進グループ所属の航空会社5社では今月26日から機内におけるモバイルバッテリーの使用を全面的に禁止する。資料写真提供＝大韓航空（2026年1月23日）
　韓進グループ所属の航空会社5社（大韓航空、アシアナ航空、ジンエアー、エアプサン、エアソウル）では今月26日から国内線・国際線の全ての航空便でモバイルバッテリーの使用を全面的に禁止する。機内におけるバッテリー火災事故を防止するための措置だ。ただし、モバイルバッテリーを機内に持ち込むことは可能だ。

　国内外の航空各社では最近、モバイルバッテリーの機内使用禁止が広がっている。昨年10月にイースター航空が韓国では初めて機内におけるモバイルバッテリーの使用を禁止し、チェジュ航空も今月22日から使用を禁止した。海外でもドイツのルフトハンザドイツ航空やアラブ首長国連邦（UAE）のエミレーツ航空などがすでに機内でのモバイルバッテリー使用を禁止している。

　ただし、韓進グループ5社を含め、ほとんどの航空会社ではモバイルバッテリーの機内持ち込みを許可している。機内持ち込み規定に基づき、モバイルバッテリーの容量や数量の制限を順守し、搭乗前に絶縁テープをモバイルバッテリー端子に貼ったり、ビニールパックまたは個別のポーチに一つずつ保管したりして、短絡（ショート）防止措置を取らなければならない。航空会社では、飛行中における携帯電話など電子機器の充電について、各座席に設置されている機内エンターテインメント・システムのUSBポートや座席下段の電源コンセントを利用するよう勧めている。

イ・ジョング記者

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
  • ▲韓進グループ所属の航空会社5社では今月26日から機内におけるモバイルバッテリーの使用を全面的に禁止する。資料写真提供＝大韓航空（2026年1月23日）

