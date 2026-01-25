尹前大統領妻と旧統一教会元幹部　28日に判決公判

【ソウル聯合ニュース】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側から金品を受け取ったとしてあっせん収賄罪などに問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告の判決公判が28日に開かれる。

金被告が起訴された3件の事件のうち、初めての判決言い渡しとなる。

金被告は2022年に呪術師のチョン・ソンベ被告を通じて旧統一教会の関係者から教団の事業で便宜を図るよう依頼され、ダイヤモンドのネックレスや高級ブランドバッグなど計8000万ウォン（約860万円）相当の金品を受け取った罪に問われている。

また10～12年に輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の株価操作に関与し、8億1000万ウォン相当の不当な利益を得た罪（資本市場法違反）、21～22年に尹前大統領と共謀し、政治ブローカーのミョン・テギュン氏から計2億7000万ウォン相当の世論調査を無償で提供された罪（政治資金法違反）にも問われている。

特別検察官は先月の論告求刑公判で、資本市場法違反罪とあっせん収賄罪については懲役11年と罰金20億ウォン、追徴金8億1144万ウォンを、政治資金法違反については懲役4年と追徴金1億3720万ウォンを求刑した。

金被告に金品を提供した罪などに問われた旧統一教会の元幹部のユン・ヨンホ被告、旧統一教会から1億ウォンを受け取った罪に問われた最大野党「国民の力」の重鎮国会議員、権性東（クォン・ソンドン）被告の判決公判もこの日に開かれる。