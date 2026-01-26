「NewJeansハニそっくり」…日本の女子バドミントン選手、韓国でも注目集める

日本のある女子バドミントン選手が韓国の交流サイト（SNS）で注目されている。K-POPアイドルグループのメンバーによく似たさわやかなルックスと優れたバドミントンの実力を持っているからだ。日刊スポーツなど現地メディアが23日に報道した。

報道によると、日本バドミントン界の「希望の星」と呼ばれている田口真彩（20）は、さわやかでキュートなルックスと、五輪メダルが狙えるほどのトップクラスの実力で大きな注目を集めているとのことだ。インスタグラムなど一部のSNSでは既に田口のファンのアカウントが開設されているほどだという。

【写真】日本の女子バドミントン選手・田口真彩（20）

小さいころからエリートとしてアスリートの道を歩んできた田口は身長165センチメートルで、鋭いネットプレーや試合運びが強みだ。2023年の世界ジュニア選手権女子ダブルスで金メダルを獲得、同年のアジアジュニア選手権でも混合団体で金メダルを手にした。

2024年からは日本バドミントン界を代表するスターであり、五輪銅メダリストの渡辺勇大（28）と混合ダブルスでペアを組んで活躍している。2人は結成直後の昨年末、全日本総合バドミントン選手権混合ダブルスで息の合ったところを見せ、優勝した。

田口が日本にとどまらず、韓国のネット上でも注目されることになったのは、K-POPアイドルのようなルックスの持ち主だからだ。実は、田口が国際大会での入賞により名を知られるようになって以降、ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）のハニや、TWICE（トゥワイス）のジョンヨンなど「K-POPアイドルに似ている」と話題になっている。

日本のメディア「THE ANSWER」は「まるでアイドルのセンターがコートに降臨したかのようだ」「日韓両国のファンの視線を同時に釘付けにした彼女が、2028年ロサンゼルス五輪の勢力図を塗り替える切り札として急浮上している」と伝えた。

ムン・ジヨン記者