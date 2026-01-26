ENHYPEN新譜　ビルボードメインチャートで初登場2位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが25日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、韓国男性グループ、ENHYPEN（エンハイプン）のニューミニアルバム「THE SIN:VANISH」がメインアルバムチャート「ビルボード200」で初登場2位を記録した。

ENHYPENのアルバムが同チャートの10位以内にランクインするのは、2022年の「MANIFESTO:DAY1」（6位）以来6作連続となる。

ビルボード200は、週ごとに従来の形態で販売されたアルバム数（トラディショナル・アルバム・セールス）、ストリーミング再生数をアルバム数に換算したストリーミング・イクイバレント・アルバム（SEA）、収録曲ごとのダウンロード数をアルバム数に換算したトラック・イクイバレント・アルバム（TEA）を合算して順位を決める。

「THE SIN:VANISH」は、今回のチャート集計期間に12万2000枚相当のユニット数を獲得。アルバム販売枚数は11万3000枚で、今週の「トップアルバムセールス」1位を記録した。SEAは9000枚、TEAは微々たる水準だった。1位はエイサップ・ロッキーの「Don't Be Dumb」だった。

今回のアルバムは罪悪をテーマにした「THE SIN」シリーズの幕開けとなる作品だ。タイトル曲「Knife」をはじめ、バンドSE SO NEON（セソニョン）のSo！YoON！（ソユン）がフィーチャリング参加した「No Way Back」、ヒップホップグループ、ダイナミックデュオのゲコが作詞に参加した「Big Girls Don't Cry」、メンバーJAKE（ジェイク）初の自作曲「Sleep Tight」などが収録されている。

ビルボード200ではこのほか、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（OST）が前週から4ランク下落して9位に入った。