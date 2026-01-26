米国防次官　韓国の外相・安保室長・国防相と相次ぎ会談＝「模範的な同盟」

【ソウル聯合ニュース】米国防総省のコルビー政策担当次官は26日、ソウルで韓国の趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官や魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長、安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官と相次いで会談した。

コルビー氏は朝鮮半島防衛で韓国の主導的な役割を強調した米国の新たな国家防衛戦略（NDS）についても説明したとみられる。

外交部によると、コルビー氏は趙氏と朝食を取りながら会談し、韓国が「模範的な同盟国」として朝鮮半島防衛で主導的な役割を果たしていく意思を示したことを評価した。また、昨年2回行った首脳会談で合意した内容をスピード感をもって履行するため、国防総省が積極的に取り組む考えを示した。

趙氏は昨年の首脳会談で同盟の互恵的・未来志向的な発展方向を導き出す大きな成果を上げたと評価。早期に具体的な成果を出すよう、両国の外交・国防当局の緊密な意思疎通や協力を継続する考えを表明した。また、韓国の原子力潜水艦建造を巡る両国の協力が同盟にも寄与するとして、実務レベルで本格的な協議を進め、具体案を出すことに期待を寄せた。

コルビー氏は安氏との会談では、米国の新たな国家防衛戦略や米軍主導の韓米連合軍が持つ有事作戦統制権の韓国への移管、韓国の原子力潜水艦建造、韓国の国防費増額などについて意見交換したとみられる。

トランプ政権が今月23日に公表した国家防衛戦略には「韓国は対北朝鮮抑止の主たる責任を担う能力がある」との内容が盛り込まれた。通常戦力による抑止力は韓国が主導し、米国は北朝鮮の核・ミサイル脅威に対応する拡大抑止を提供するという意味だ。国防部のチョン・ビンナ報道官はこの日の記者会見で、米国の新たな国家防衛戦略について、「朝鮮半島の安全保障でより主導的な役割を果たせるわれわれの能力と意志を評価したことに注目している」と前向きに評価した。

両国が「韓国の通常戦力による防衛主導」という原則で一致し、有事作戦統制権の移管が早まる可能性があるとの見方も出ている。

コルビー氏はソウル南方・平沢の米軍基地キャンプ・ハンフリーを訪れ、27日に日本に向かう。