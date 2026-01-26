BTSツアー開催地で熱気高まる　外国人の釜山旅行検索数2千％増

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が4月にスタートする大規模なワールドツアーの開催地を中心に観光業界にも活気の兆しが見え始めている。

BTSのワールドツアーは4月にソウル郊外の高陽総合運動場でスタートし、北米、欧州、南米、アジアで計82公演が開催される予定だ。

BTSの所属事務所、ビッグヒットミュージックがホテルズドットコムを引用した資料によると、今月14日にBTSのツアー日程が発表されて以降48時間の間に、海外からソウルへ向かう旅行（インバウンド）の検索数が前週比155％増加した。

BTSのデビュー記念日の6月13日には南部・釜山で公演が行われるため、海外から釜山に向かう旅行の検索数も急増し、同2375％増加した。日本、香港、台湾などアジア主要地域から釜山を訪れる旅行の検索数も数千％以上増加した。

さらに、ソウルと釜山を目的地とする国内旅行の検索数も190％、3855％それぞれ増えた。

BTSはツアーを通じて、世界34都市を訪れる。海外の開催地でも熱気が高まっている。

ブラジルのラジオ局は、10月に開催されるサンパウロ公演に関連し、ツアー開催の発表後、サンパウロ行きバスのチケットの検索数が急増したと報じた。

また、英紙ガーディアンは、開催地における観光・宿泊・消費の増加などBTSのツアーがもたらす経済的な波及効果に注目した。同ツアーについて「北米全域の都市経済に大きな影響を与え得るレベルのグローバルイベント」と評価した。

同紙は専門家の話を引用し、「一般的に他地域から来たコンサートの観客は、チケット価格の約3.4倍を旅行や観光に支出する。しかし、こうした平均値はBTSには当てはまらない」とし、「今回のツアーの経済的波及効果がどの程度に及ぶのかを見積もることさえ容易ではない」と報じた。

BTSは韓国のイメージ向上にも寄与している。

文化体育観光部がこのほど発表した「2025年大韓民国国家イメージ調査」で、BTSは「韓国のイメージに肯定的な影響を与えた韓国人」の1位に選ばれた。メンバーのJUNG KOOK（ジョングク）は同ランキングでソロ歌手として最も高い6位に入った。

BTSは3月20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースする。アルバムにはグループのアイデンティティー、懐かしさ、深い愛という普遍的な感情を扱った新曲14曲が収録される。

アルバム発売翌日の3月21日にはソウル・光化門広場で活動再開を記念する大規模公演を開催する。