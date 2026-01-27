BTSワールドツアー　北米・欧州41公演が全席完売

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、BTS（防弾少年団）が4月から開催するワールドツアー「ARIRANG」の北米公演と欧州公演のチケットが完売した。

所属事務所のビッグヒットミュージックは27日、「24日までに販売した北米・欧州公演の全公演（41公演）のチケットが売り切れた。各地域ではチケット販売開始早々、スタジアム級の会場の席が完売となり、世界の音楽ファンの関心の高さがうかがえる」と説明した。

北米公演は4月25、26、28日の米タンパでの公演を皮切りに、エルパソ、メキシコのメキシコ市、米スタンフォード、ラスベガス、イーストラザフォード、フォックスボロ、ボルティモア、アーリントン、カナダ・トロント、米シカゴ、ロサンゼルスの12都市で計31公演が行われる。

このうちタンパ、スタンフォードでそれぞれ2公演、ラスベガスで3公演を計画していたが、現地の熱狂的な反応を受け、1公演ずつ追加した。

欧州公演は6月26日にスペイン・マドリードで幕を開け、ベルギー・ブリュッセル、英ロンドン、ドイツ・ミュンヘン、フランス・パリの5都市で計10公演が開かれる。

所属事務所は、BTSが韓国アーティストとして初めてエルパソのサンボウル・スタジアム、スタンフォードのスタンフォード・スタジアム、フォックスボロのジレット・スタジアム、ボルティモアのM&Tバンク・スタジアム、アーリントンのAT&Tスタジアムで単独公演を開催するとし、「今回のツアーで、K-POP公演の歴史にもう一つの足跡を残すことになる」とコメントした。

ワールドツアーは4月9日に韓国・ソウル近郊の高陽総合運動場でスタートし、世界34都市で計82公演が行われる。K-POPアーティストの単独ツアーでは最大規模となる。今後は日本と中東での公演も追加され、規模がさらに大きくなる見通しだ。

ツアーに先立ち、3月20日に5枚目のフルアルバム「ARIRANG」をリリースする。アルバムにはグループのアイデンティティーや懐かしさ、深い愛という普遍的な感情をテーマにした全14曲が収録される。