メキシコ大統領が「BTS追加公演」要請　李大統領に書簡

【メキシコ市聯合ニュース】メキシコのシェインバウム大統領は26日（現地時間）の定例会見で、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に書簡を送り、人気グループBTS（防弾少年団）のワールドツアーメキシコ公演の追加公演を要請したと明らかにした。

シェインバウム氏は「世界的に人気があるK-POPアーティスト、BTSの公演がメキシコで5月に開かれるが、多くの若者がチケットを購入できなかったと聞いている」とし、「（メキシコで）チケット15万枚余りが販売されたが、チケットを求めた人は100万人を超える」と述べた。

また、「メキシコ市で3公演の開催が決まっている状況で、私は韓国の首相にBTSがより頻繁に（メキシコを）訪れるよう外交的に要請した」と説明。その後、「首相ではなく大統領に書簡を送った」と訂正した。

「（韓国からの）前向きな返答、または（公演の）スクリーン上映の許可を希望している」とし、「全世界、特にメキシコで多大な人気を集めているこのグループにより多くの若者が接することができる方法を探さなければならない」と述べた。

BTSは5月7、9、10日にメキシコ市のエスタディオGNPセグロスで公演を行う。チケットは今月24日午前9時の販売開始からわずか37分で売り切れた。

同会場は5万～6万人を収容できる。韓国のBLACKPINK（ブラックピンク）、TWICE（トゥワイス）のほか、ピンク・フロイド、ポール・マッカートニー、テイラー・スウィフト、メタリカなど海外の有名アーティストやロックバンドも公演を開催した。