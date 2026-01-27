韓国関税庁　人気ブランドの偽造品11万点超を摘発＝98％が中国製

【世宗聯合ニュース】韓国関税庁は27日、昨年1年間に韓国ブランドの偽造品計11万7000点を摘発したと発表した。

通関で集中取り締まりを行った結果、偽造品は一般貨物と特送貨物でまんべんなく摘発された。電子商取引の活性化に伴い、個人輸入による少量貨物の流通が増加した影響と分析される。

発送元の国・地域は中国（97.7％）、ベトナム（2.2％）などで、中国が大半を占めた。品目別では化粧品類（36.0％）、玩具・文具類（33.0％）などの割合が大きかった。

知的財産権が侵害された主な商品はSulwhasoo（雪花秀）、Beauty of Joseon（朝鮮美女）、3CEなどの化粧品、Mardi Mercredi（マルディメクルディ）、Gentle Monster（ジェントルモンスター）、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD（マリテフランソワジルボー）などの服飾雑貨、カカオフレンズのぬいぐるみ、人気グループBTS（防弾少年団）のキーホルダー、サムスン電子のSDカード、LG電子の電子製品など多岐にわたった。

関税庁は偽造品による韓国企業の被害を防ぐため、今月5日に中国と締結した「国境段階の知的財産権保護協力のための了解覚書（MOU）」に基づく措置を推進する計画だ。

また、偽造品による被害が大きい国を対象に現地の流通実態を調査し、海外関税当局と情報交換を行うなど協力を拡大。韓国企業が参加する官民協議体を立ち上げ、業界からの建議事項を取りまとめる方針だ。