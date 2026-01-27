チャウヌが巨額の脱税疑惑を謝罪　「深く反省」

【ソウル聯合ニュース】韓国の男性グループ、ASTRO（アストロ）のメンバーで、現在兵役中のチャウヌさんが巨額の脱税疑惑について謝罪した。

チャウヌさんは26日午後にSNSで「今後の租税関連手続きに誠実に臨みます。関係機関の最終判断を謙虚に受け入れ、それに伴う責任を果たします」とし、謝罪した。

チャウヌさんは先ごろ、国税庁から200億ウォン（約21億円）を超える所得税追徴の通知を受けたと報じられ、脱税疑惑が浮上した。所属事務所は22日、「最終的に確定し告知された事案ではない」と表明していた。疑惑浮上後、本人が自ら立場を明らかにしたのは初めて。

チャウヌさんは「今回のことを機に韓国国民として納税の義務に対する私の姿勢が十分厳格だったのかどうか自ら振り返り、深く反省しています」とし、「ここ数日間、何からお話しすればよいのか、私のせいで傷ついた方々への申し訳ない気持ちが少しでも伝わるかどうかについて悩みながら反省していました」と説明した。

チャウヌさんは昨年7月に兵役のため陸軍に入隊し、服務中だ。税務関連調査が終わっていない段階で入隊したことについて、調査から逃げるためだったのではないかとの疑惑も提起されたが、「（入隊は）今回の問題を避けるための意図的な選択ではありませんでした」と否定している。「昨年、入隊を先送りすることができない状況となり、税務調査の手続きを終わらせることができないまま入隊することになりました」と釈明した。

続けて「誤解を招いたことも私の至らなさによる結果であり責任を痛感しています。私が軍人の身分でなければ今回のことで被害を受けた全ての方に直接お会いし、頭を下げて謝罪したいという心情で誠意を込めてこの文章をつづっています」と投稿した。

また「私を信じて応援してくださった全ての方と、これまで共に仕事をしてきた多くの方々に大きな傷と心労を与えてしまい言葉で言い表せないほどに申し訳ない気持ちです」とし、今後、自身をさらに厳しく省みるとともに、これまで受けた声援に応えるという心構えで責任感を持って生きていくとの思いを示した。