トランプ氏の対韓関税引き上げ表明に「冷静に対応」　韓国大統領府

【ソウル聯合ニュース】韓国青瓦台（大統領府）の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は27日、トランプ米大統領が韓国に対する自動車関税や「相互関税」を15％から25％に引き上げると表明したことについて、「関税合意の履行意思を米側に伝える一方で、冷静に対応していく」との方針を明らかにした。

トランプ米大統領は26日（米東部時間）、SNSへの投稿で、韓国国会が両国間の関税合意履行に必要な法的手続きを進めていないとして、韓国から輸入する自動車や木材、医薬品への関税や相互関税を合意以前の25％に引き上げると表明した。

姜氏は「関税引き上げは連邦官報掲載など行政措置が取られた後に発効する」とし、SNSのメッセージで関税が引き上げられるわけではなく、米側の真意やトランプ氏の発言の背景などを把握し、慎重に対応する考えを示した。

青瓦台はこの日午前、金容範（キム・ヨンボム）政策室長と魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長の主宰で関係官庁が参加する対策会議を開催した。

米側との協議のため、政府高官も米国に派遣する予定だ。金正官（キム・ジョングァン）産業通商部長官は訪問先のカナダから米国に向かい、ラトニック米商務長官と関連内容を協議する。産業通商部の呂翰九（ヨ・ハング）通商交渉本部長も近く訪米し、米通商代表部（USTR）のグリア代表と議論を交わす。