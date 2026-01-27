28日に尹前大統領妻の判決公判　地裁が生中継認める

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は27日、資本市場法違反や政治資金法違反などの罪に問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告の28日の判決公判について、放送局が申請した中継放送を許可したと発表した。

判決公判は地裁の機材で撮影し、放送局にリアルタイムで送出される。技術的な問題で一部遅延する可能性もある。

金被告は2010～12年に輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の株価操作に関与し、8億1000万ウォン（約8640万円）相当の不当な利益を得た罪（資本市場法違反）で昨年8月に起訴された。

また、21～22年に尹前大統領と共謀し、政治ブローカーのミョン・テギュン氏から計2億7000万ウォン相当の世論調査を無償で提供された罪（政治資金法違反）、22年に呪術師のチョン・ソンベ被告を通じて世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関係者から教団の事業で便宜を図るよう依頼され、ダイヤモンドのネックレスや高級ブランドバッグなど計8000万ウォン相当の金品を受け取った罪（あっせん収賄罪）にも問われている。

特別検察官は資本市場法違反とあっせん収賄罪については懲役11年と罰金20億ウォン、追徴金8億1144万ウォンを、政治資金法違反については懲役4年と追徴金1億3720万ウォンを求刑した。