カカオエンタ　IVE・モンスタXら所属歌手の活動計画発表

【ソウル聯合ニュース】韓国の総合エンターテインメント企業、カカオエンターテインメントは27日、同社とスターシップエンターテインメントなど子会社の所属アーティストの2026年年間活動計画を発表した。

ガールズグループのIVE（アイブ）は2月末にセカンドフルアルバム「REVIVE+」をリリースする。IVEの新譜リリースは昨年8月に発売したミニアルバム「IVE SECRET」以来となる。2月9日に「REVIVE+」からの先行配信曲を公開する。

昨年10月にスタートしたワールドツアー「Show What I Am」の公演も続ける。4月の大阪公演のほか、米州、欧州、アジア、オセアニアを回る予定だ。

昨年デビュー10周年を記念し、メンバー全員がそろって活動した男性グループ、MONSTA X（モンスタエックス）は30日～来月１日にワールドツアー「THE X : NEXUS」のソウル公演をKSPO DOME（オリンピック体操競技場）で開催する。

ツアー開催は22年以来、4年ぶり。MONSTA Xはソウルのほかアジア、南米などで公演を行う。

シンガーソングライターのWOODZ（チョ・スンヨン）もフルアルバムをリリースする予定だ。また、主演映画「Slide Strum Mute」が来月26日に公開される。

新人ガールズグループのKiiiKiii（キキ）は今月26日にセカンドミニアルバム「Delulu Pack」をリリースした。

SUPER JUNIOR（スーパージュニア）のメンバーで、ソロでも活動するキュヒョン、歌手のチョン・スンファン、4人組バンドのDragon Pony（ドラゴンポニー）も音楽活動を続ける。

音楽専門チャンネルMnetのオーディション番組「STEAL HEART CLUB」から誕生した5人組バンド、hrtz.wav（ハーツウェイブ）は上半期中にデビューする予定だ。