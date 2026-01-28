北朝鮮が27日にロケット砲試験発射　金正恩氏「攻撃力を極大化」

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は28日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）の立ち会いの下、27日に性能を改良した大型放射砲（多連装ロケット砲）の試験発射を実施したと報じた。

同通信は試験発射について「ミサイル総局は27日に新技術が導入された更新型大口径放射砲の武器体系の効力検証のための試験発射を行った」と伝えた。

発射を見守った金氏は「戦略的抑止の効果を向上させていく上で非常に重要な意味を持つ」と満足感を示すとともに、「武器体系の全ての指標が攻撃力極大化に向けて向上した」と評価した。「外部のいかなる干渉も無視できる自治精密誘導飛行体系はこの武器体系の優越性を示す重要な特徴だ」とし、「少なくとも数年間はどの国もこのような技術に到達できないだろう」と自賛した。

また「同活動の目的は核戦争抑止力をさらに高度化させていくことにある」とし、こうした武器体系の開発が「自己防衛」のための「抑止力の責任ある行使」だと強調した。

その上で「最も確実な攻撃能力を構築し、それに基づく抑止戦略を実施することはわが党の国家防衛政策の不変の路線であり、第9回党大会は国の核戦争抑止力を一層強化するための次の段階の構想を示すことになるだろう」と予告した。

来月の開催が予想される第9回党大会では国防力発展5カ年計画と5大課業を発表した第8回党大会のように国防力強化に向けた新たな計画を公開すると予想される。

一方、同通信は「発射された4発の放射砲は発射地点から358.5キロ離れた海上の標的を強打した」とし、試験発射が行われた現場の写真を公開した。金氏の娘のジュエ氏も試験発射を視察した。